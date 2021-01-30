Директора школ наказаны за непроведение дезинфекционных работ

В Азербайджане в отношении директоров десятков школ приняты меры за несоблюдение санитарных правил.

В Азербайджане в отношении директоров десятков школ приняты меры за несоблюдение санитарных правил.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

“Мы дали указание проводить дезинфекцию в этих школах и соблюдать санитарные правила. Время от времени мы проверяем эти школы. Несколько сотен школ были проверены в сентябре, когда школы были открыты. К сожалению, в отношении директоров десятков школ приняты меры за несоблюдение этих правил”, - сказал он.

Отметим, что в стране на сегодняшний день насчитывается 4 400 школ.