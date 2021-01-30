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Директора школ наказаны за непроведение дезинфекционных работ

Директора школ наказаны за непроведение дезинфекционных работ В Азербайджане в отношении директоров десятков школ приняты меры за несоблюдение санитарных правил.
Наука и образование
30 января 2021 г. 17:26
Директора школ наказаны за непроведение дезинфекционных работ

В Азербайджане в отношении директоров десятков школ приняты меры за несоблюдение санитарных правил.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

“Мы дали указание проводить дезинфекцию в этих школах и соблюдать санитарные правила. Время от времени мы проверяем эти школы. Несколько сотен школ были проверены в сентябре, когда школы были открыты. К сожалению, в отношении директоров десятков школ приняты меры за несоблюдение этих правил”, - сказал он.

Отметим, что в стране на сегодняшний день насчитывается 4 400 школ.

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Версия на азербайджанском языке Məktəb direktorları dezinfeksiya işlərini aparmadığına görə cəzalandırılıb

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