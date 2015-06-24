Директора Шемахинской обсерватории и Института радиационных проблем НАНА уволены с должностей

24 июня, 2015 15:41

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обсуждены некоторые кадровые изменения в структуре академии. Как сообщает Report, согласно изменениям, член-корреспондент НАНА Эюб Гулиев уволен с должности директора Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси. Согласно другому решению, член-корреспондент НАНА Намиг Джалилов назначен исполняющим обязанности директора обсерватории. В то же время, академик Адиль Гарибов уволен с поста директора Института радиационных проблем НАНА. Доктор физических наук Октай Самедов назначен исполняющим обязанности директора института.