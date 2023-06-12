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Директора двух школ в Хырдалане наказаны

Директора двух школ в Хырдалане наказаны Директора средней школы № 1 и 9 города Хырдалан наказаны.
Наука и образование
12 июня 2023 г. 18:20
Директора двух школ в Хырдалане наказаны

Директора средней школы № 1 и 9 города Хырдалан наказаны.

Об этом Report сообщили в Абшерон-Хызинском региональном управлении образования.

Ранее в социальных сетях опубликованы видеоролики о мероприятиях, проведенных в связи с завершением учебного года в четвертом классе полной средней школы № 1 города Хырдалан Абшеронского района и первом классе полной средней школы № 9 города Хырдалан. На видеокадрах запечатлено, как родители вручают учителям начальных классов ценный подарок.

Отмечается, что по обоим вопросам было проведено расследование. За отсутствие строгого контроля за организацией подобного рода мероприятий в отношении директоров средних школ № 1 и 9 города Хырдалан Абшеронского района применено дисциплинарное взыскание. Была проведена беседа с учителями.

"Подобные действия наносят ущерб профессиональной репутации учителя, нарушая правила этического поведения педагогов, в частности принцип общественного доверия", отметили в Абшерон-Хызинском региональном управлении образования.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda iki məktəbin direktoru cəzalandırılıb

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