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Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе

Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе .
Наука и образование
20 мая 2025 г. 11:23
Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе

В школах Баку продолжается проведение мониторингов, уволены директора двух учебных заведений.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Посредством мониторингов, проводимых в общеобразовательных учреждениях Баку, проверяется соблюдение правил безопасности и дисциплины, деятельность директоров школ оценивается на основе профессиональных критериев.

На основе мониторингов, проведенных в текущем месяце, были приняты решения по отношению к директору комплекса школы-лицея города Баку и общеобразовательной средней школы №42 имени Ильгара Абильгасанова.

Так, трудовой договор с директором комплекса школы-лицея Эсмирой Гулиевой был расторгнут с 16 мая 2025 года.

Кроме того, трудовой договор с директором общеобразовательной средней школы №42 Фирангиз Гамидовой также расторгнут с 19 мая 2025 года.

Отметим, что несколько дней назад после распространения аудиозаписи директора средней школы №207 была проведена проверка, и с директором данной школы также был расторгнут трудовой договор.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki məktəb direktoru nöqsanlara görə işdən çıxarılıb

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