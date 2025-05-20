Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе

Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе .

В школах Баку продолжается проведение мониторингов, уволены директора двух учебных заведений.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Посредством мониторингов, проводимых в общеобразовательных учреждениях Баку, проверяется соблюдение правил безопасности и дисциплины, деятельность директоров школ оценивается на основе профессиональных критериев.

На основе мониторингов, проведенных в текущем месяце, были приняты решения по отношению к директору комплекса школы-лицея города Баку и общеобразовательной средней школы №42 имени Ильгара Абильгасанова.

Так, трудовой договор с директором комплекса школы-лицея Эсмирой Гулиевой был расторгнут с 16 мая 2025 года.

Кроме того, трудовой договор с директором общеобразовательной средней школы №42 Фирангиз Гамидовой также расторгнут с 19 мая 2025 года.

Отметим, что несколько дней назад после распространения аудиозаписи директора средней школы №207 была проведена проверка, и с директором данной школы также был расторгнут трудовой договор.