Директора двух школ в Баку уволены в связи с недостатками в работе

В школах Баку продолжается проведение мониторингов, уволены директора двух учебных заведений.
Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Посредством мониторингов, проводимых в общеобразовательных учреждениях Баку, проверяется соблюдение правил безопасности и дисциплины, деятельность директоров школ оценивается на основе профессиональных критериев.
На основе мониторингов, проведенных в текущем месяце, были приняты решения по отношению к директору комплекса школы-лицея города Баку и общеобразовательной средней школы №42 имени Ильгара Абильгасанова.
Так, трудовой договор с директором комплекса школы-лицея Эсмирой Гулиевой был расторгнут с 16 мая 2025 года.
Кроме того, трудовой договор с директором общеобразовательной средней школы №42 Фирангиз Гамидовой также расторгнут с 19 мая 2025 года.
Отметим, что несколько дней назад после распространения аудиозаписи директора средней школы №207 была проведена проверка, и с директором данной школы также был расторгнут трудовой договор.