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Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева

Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева "Низкий поклон президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, благодаря которому отремонтирована наша школа, пострадавшая в ходе войны".
Наука и образование
13 июня 2023 г. 14:34
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева

"Низкий поклон президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, благодаря которому отремонтирована наша школа, пострадавшая в ходе войны".

Как передает Report, об этом директор средней школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене, заслуженный учитель Украины Валентина Антоненко заявила журналистам в Баку.

"Я уже третий раз в ставшем родном для меня Азербайджане. Наша школа побраталась со школой в селении Шахтатды в Нахчыване, которая также носит имя Зарифы Алиевой", - заявила она.

По словам директора, в школе имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене буквально за полтора месяца был произведен масштабный капитальный ремонт, и уже с 2 сентября ученики сели за школьные парты, и начались уроки.

Валентина Антоненко выразила надежду на то, что отношения между образовательными учреждениями Азербайджана и Украины, в частности между лицеем имени академика Зарифы Алиевой в Баку и школой имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене, будут развиваться и в будущем.

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Версия на английском языке Director of Ukrainian school thanks President of Azerbaijan Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Ukrayna məktəbinin direktoru Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib

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