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Директор школы в Уджаре освобожден от должности после распространения СМИ его аудиозаписи

Директор школы в Уджаре освобожден от должности после распространения СМИ его аудиозаписи В последние дни СМИ распространили аудиозапись, связанную с инцидентом в детском саду-яслях села Верхний Шилян Уджарского района.
Наука и образование
4 августа 2025 г. 21:37
Директор школы в Уджаре освобожден от должности после распространения СМИ его аудиозаписи

В последние дни СМИ распространили аудиозапись, связанную с инцидентом в детском саду-яслях села Верхний Шилян Уджарского района.

Как сообщили Report в Центрально-Аранском региональном образовательном управлении, по данному вопросу было проведено расследование, по результатам которого и.о. директора указанного детского сада, а также директор средней общеобразовательной школы села Верхний Шилян Эмин Оруджов был освобожден от занимаемой должности за допущенные нарушения.

"Формирование благоприятной среды в образовательных учреждениях, соблюдение педагогами правил этического поведения и организация деятельности в рамках действующего законодательства, а также повышение доверия граждан к образовательному учреждению, повышение эффективности и прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Səs yazısı yayılan məktəb direktoru vəzifəsindən azad edilib

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