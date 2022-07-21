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Директор школы Агалы: Мы уделим еще больше внимания высокому уровню образования

Директор школы Агалы: Мы уделим еще больше внимания высокому уровню образования "Мы уделим больше внимания тому, чтобы уровень образования в селе Агалы был высоким. Для этого созданы все условия".
Наука и образование
21 июля 2022 г. 14:42
Директор школы Агалы: Мы уделим еще больше внимания высокому уровню образования

"Мы уделим больше внимания тому, чтобы уровень образования в селе Агалы был высоким. Для этого созданы все условия".

Об этом карабахскому бюро Report рассказала директор средней школы села Агалы Зангиланского района Нармин Гасанова.

Она отметила, что жители радуются возвращению в село Агалы спустя 30 лет: "Это действительно прекрасное чувство. Честно говоря, также присутствует волнение, смешанное с радостью. Мы первые жители, которые переехали сюда 19 июля".

"На нас, как на первых вернувшихся сюда жителей, ложится огромная ответственность как за развитие образования, так и за сохранение и пропаганду национальных традиций", - отметила Н.Гасанова.

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Версия на азербайджанском языке Ağalı məktəbinin direktoru: "Təhsilin yüksək səviyyədə olmasına daha çox diqqət yetirəcəyik"

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