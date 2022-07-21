Директор школы Агалы: Мы уделим еще больше внимания высокому уровню образования

"Мы уделим больше внимания тому, чтобы уровень образования в селе Агалы был высоким. Для этого созданы все условия".

"Мы уделим больше внимания тому, чтобы уровень образования в селе Агалы был высоким. Для этого созданы все условия".

Об этом карабахскому бюро Report рассказала директор средней школы села Агалы Зангиланского района Нармин Гасанова.

Она отметила, что жители радуются возвращению в село Агалы спустя 30 лет: "Это действительно прекрасное чувство. Честно говоря, также присутствует волнение, смешанное с радостью. Мы первые жители, которые переехали сюда 19 июля".

"На нас, как на первых вернувшихся сюда жителей, ложится огромная ответственность как за развитие образования, так и за сохранение и пропаганду национальных традиций", - отметила Н.Гасанова.