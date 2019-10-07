Директор школы в Баку уволен за незаконный сбор денег - ВИДЕО

Министерство образования Азербайджана проводит расследование по обвинению в адрес директора средней школы №108 Кяльбаджарского района, расположенной в Сураханском районе Баку, Басти Гусейновой в незаконном вымогательстве средств с учителей. Как сообщает Report , на время расследования директор отстранён от своих обязанностей.

Сегодня школу посетили представители Минобразования по главе с заместителем министра образования Махаббат Валиевой.

Поскольку здание учебного заведения находилось в аварийном состоянии, на время строительства нового здания было дано разрешение проводить учебный процесс в другом здании.

Несмотря на то, что аренда помещения оплачивалась со стороны государства, Басти Гусейнова поручила учителям собрать для этого средства.

По словам М.Валиевой, в настоящее время проводится расследование, на период которого директор отстранена от должности приказом министра Джейхуна Байрамова.

Замминистра отметила, что министерство образования уделяет большое внимание подобным случаям и оперативно реагирует на них.

Эмилия Аббасова