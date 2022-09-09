Директор: Школа в Агалы - это учебное заведение с инновационными решениями

"Главная цель нашей школы - воспитание людей современно мыслящих, нравственных, грамотных и патриотичных, которые принесли бы пользу нашей стране".

"Главная цель нашей школы - воспитание людей мыслящих по современному, нравственных, грамотных и патриотичных, которые принесли бы пользу нашей стране".

Как сообщает Report, об этом сказала директор средней школы зангиланского села Агалы Нармин Гасанова.

Она напомнила, что первая группа жителей села Агалы вернулась на родину 19 июля, а вторая - 7 сентября этого года: "Это событие, конечно, стало второй большой радостью для азербайджанского народа после Победы в Отечественной войне".

Н.Гасанова отметила, что созданная в селе "умная школа" имеет все возможности для проведения дистанционных уроков:

"Школа, которую я возглавляю - это учебное заведение с инновационными решениями, где применяются современные технологии обучения. Воспитательная работа - это процесс, требующий большого труда и терпения. Я желаю успехов всему педагогическому коллективу нашей школы, который будет трудиться на пути достижения целей. Уверена, что наш коллектив достигнет тех целей, которые мы перед собой поставили"