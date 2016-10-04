Директор Секретариата Сети университетов Черноморского региона посетил БВШН

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял Директора Международного Постоянного Секретариата Сети университетов Черноморского региона (BSUN) профессора Эдена Мамута.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, приветствуя гостя, Эльмар Гасымов выразил удовлетворение встречей. Напомнив, что БВШН входит в Сеть университетов Черноморского региона с 2013 года, ректор подробно остановился на деятельности руководимого им высшего учебного заведения.

Говоря о работе Высшей школы и преобразованиях, осуществленных здесь за короткое время, Эльмар Гасымов рассказал об организации учебного процесса в БВШН, условиях, созданных для студентов, а также о международных связях школы. Он, в частности, сообщил о работе, проводимой для налаживания, укрепления и расширения связей БВШН с различными высшими учебными заведениями за рубежом, в том числе с организациями и ассоциациями, и выразил уверенность, что сотрудничество БВШН с BSUN будет и впредь успешно развиваться.

В своем ответном слове Директор Международного Постоянного Секретариата Сети университетов Черноморского региона (BSUN) профессор Эден Мамут выразил искреннюю благодарность за встречу. Он отметил, что сегодня Сеть университетов Черноморского региона объединяет более ста университетов двенадцати стран, входящих в Организацию Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) - Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Говоря о деятельности BSUN по налаживанию связей между университетами для развития научного сотрудничества, Эден Мамут рассказал о работе по укреплению этих связей и перспективах их развития в будущем.

После окончания встречи гость ознакомился с новым кампусом БВШН и созданными в нем условиями.

Решение о принятии БВШН в члены Сети университетов Черноморского региона было утверждено на заседании Исполнительного Комитета BSUN7-8 ноября 2013 года в соответствии с Уставом организации. Сеть университетов Черноморского региона была учреждена на основе рекомендации Парламентской Ассамблеи ОЧЭС на Второй Конференции Ректоров университетов Черноморского региона 9-12 июля 1998 года, прошедшей в городе Констанца, Румыния.