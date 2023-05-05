Директор: Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности

Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности, это слухи.

Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности, это слухи.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Института ботаники Министерства науки и образования Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, на недавней встрече с Эльдаром Азизовым глава Исполнительной власти города Баку поинтересовался проблемами Института и внес ясность в волнующие их вопросы.

Директор сказала, что после встречи с главой ИВ, они могут с уверенностью сказать, что здание Института ботаники не будет снесено.