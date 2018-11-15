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    Директор представительства British Council побывал в БВШН

    © BANM

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча ректора Эльмара Гасымова с директором представительства British Council в Азербайджане Самром Шахом.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, в ней приняли участие менеджеры офиса British Council: по программам обучения и английского языка – Наргиз Гусейнова, по проведению экзаменов – Наргиз Акперова, а также ответственные сотрудники вуза.

    Приветствовав гостей, Эльмар Гасымов подчеркнул, что British Council проводит большую работу по развитию образовательных программ и поддержке преподавания английского языка в Азербайджане. Он отметил, что тестирование выпускников подготовительного отделения БВШН, где все обучение ведется на английском языке, проводится по международной системе оценки языковых навыков IELTS в сотрудничестве с British Council.

    Поблагодарив за прием, директор представительства British Council Самр Шах сказал, что слышал много положительных отзывов о Высшей школе. Он отметил, что студенты вуза, проходящие практику в British Council, отличаются от других стажеров знанием языка и другими навыками. Самр Шахтакже пригласил представителей БВШН принять участие в Going Global – международной конференции по образованию, которая пройдет в будущем году в Германии.

    На встрече были рассмотрены пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В частности, были обсуждены возможности проведения компьютеризованных тестов IELTS в кампусе БВШН, оснащенном самым современным оборудованием, и организации в вузе, с участием его сотрудников и студентов, различных инициатив и мероприятий British Council, в том числе семинаров, конференций и фестивалей.

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