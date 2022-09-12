Директор: Отец и двое его детей получили образовательный кредит

Обнародована статистика по оформленным студенческим образовательным кредитам на двух и более лиц из одной и той же семьи.

Обнародована статистика по оформленным студенческим образовательным кредитам на двух и более лиц из одной и той же семьи.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Фонда образовательных студенческих кредитов Араз Пашаев на мероприятии, носящем отчетный характер.

"В одной семье отец и двое его детей получили образовательный кредит. По каждой из 270 семей студенческие образование кредиты получили два члена семьи, из которых 96 получили кредиты в осеннем семестре, 174 - в весеннем. 138 семей (277 человек) получили социальные кредиты, 136 (275 человек) - стандартные студенческие образовательные кредиты".