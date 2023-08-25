Директор классической гимназии № 160 освобождена от должности

Директор классической гимназии № 160 Фаина Алекперова освобождена от занимаемой должности.

Директор классической гимназии № 160 Фаина Алекперова освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, 21 июля 2023 года в соответствии с пунктом “б” части 2 статьи 68 Трудового кодекса Азербайджанской Республики (в связи с истечением срока действия трудового договора) Фаина Алекперова, директор классической гимназии № 160 города Баку, заслуженный педагог, награжденная орденом “Эмек” III степени, освобождена от занимаемой должности.

Ф.Алекперова работала директором этого учебного заведения с 1990 года.

Отметим, что Алекперова Фаина Эммануиловна родилась 6 сентября 1947 года в Одессе. С 1949 года живет в Баку. В 1965 году с серебряной медалью окончила среднюю школу №160 города Баку. В марте 1990 года коллектив школы №160 избрал ее на должность директора.

Новое назначение на должность директора классической гимназии № 160 пока не состоялось.