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Директор классической гимназии № 160 освобождена от должности

Директор классической гимназии № 160 освобождена от должности Директор классической гимназии № 160 Фаина Алекперова освобождена от занимаемой должности.
Наука и образование
25 августа 2023 г. 19:07
Директор классической гимназии № 160 освобождена от должности

Директор классической гимназии № 160 Фаина Алекперова освобождена от занимаемой должности.

Как сообщает Report, 21 июля 2023 года в соответствии с пунктом “б” части 2 статьи 68 Трудового кодекса Азербайджанской Республики (в связи с истечением срока действия трудового договора) Фаина Алекперова, директор классической гимназии № 160 города Баку, заслуженный педагог, награжденная орденом “Эмек” III степени, освобождена от занимаемой должности.

Ф.Алекперова работала директором этого учебного заведения с 1990 года.

Отметим, что Алекперова Фаина Эммануиловна родилась 6 сентября 1947 года в Одессе. С 1949 года живет в Баку. В 1965 году с серебряной медалью окончила среднюю школу №160 города Баку. В марте 1990 года коллектив школы №160 избрал ее на должность директора.

Новое назначение на должность директора классической гимназии № 160 пока не состоялось.

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Версия на азербайджанском языке Фото160 nömrəli Klassik gimnaziyanın direktoru işdən azad olunub

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