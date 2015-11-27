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    Директор института языкознания скончался от отравления угарным газом

    Во время происшествия дома никого не было

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Скончался азербайджанский ученый-тюрколог, директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана Тофиг Гаджиев.

    Об этом Report сообщили в его семье. 

    Он отравился угарным газом в ванной комнате. Во время происшествия дома никого не было.

    Сегодня в 12:00 должно было состояться заседание научного совета института языкознания имени Насими. Сотрудники института были проинформированы о случившемся за несколько минут до начала заседания.

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