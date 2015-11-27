Директор института языкознания скончался от отравления угарным газом

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Скончался азербайджанский ученый-тюрколог, директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана Тофиг Гаджиев.
Об этом Report сообщили в его семье.
Он отравился угарным газом в ванной комнате. Во время происшествия дома никого не было.
Сегодня в 12:00 должно было состояться заседание научного совета института языкознания имени Насими. Сотрудники института были проинформированы о случившемся за несколько минут до начала заседания.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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