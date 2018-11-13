Директор Института языкознания: Отраженный в недавнем указе президента касательно азербайджанского языка План мероприятий готов

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Рабочая группа по подготовке "Плана мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка", созданная согласно поручениям, имеющимся в указе президента Ильхама Алиева "О мерах в связи с сохранением чистоты азербайджанского языка и дальнейшим усовершенствованием использования государственного языка", уже выполнила свои обязанности, подготовила План мероприятий и сдала его Президиуму Национальной академии наук Азербайджана (НАНА)".

Об этом Report сообщил председатель рабочей группы, созданной для подготовки "Плана мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка", член Государственной языковой комиссии, директор Института языкознания им.Насими НАНА Мохсун Нагысойлу.

Он отметил, что подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ определяет цели, направления, задачи на современном этапе языковой политики независимого азербайджанского государства: "Указ требует щепетильного отношения к вошедшим в наш язык заимствованным словам, словам, не соответствующим грамматике нашего языка. Ставит задачу развивать язык преимущественно за счет его внутренних богатств".

По словам директора, в План мероприятий вошло более 30 пунктов.