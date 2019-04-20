Директор Института языкознания: Орфографические нормы не распространяются на фамилию Артура Раси-заде

"Утвержденные премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым "Орфографические нормы азербайджанского языка" не распространяются на фамилии, написанные в соответствии со старыми правилами. Написание фамилии бывшего премьер-министра Азербайджана Артура Раси-заде останется неизменным, как в документе. Но согласно "Орфографическим нормам азербайджанского языка", окончание фамилии -заде должно писаться слитно".

Об этом Report заявил директор Института языкознания НАНА, академик Мохсун Нагысойлу.

Он отметил, что ранее были некоторые разногласия по поводу написания окончания -заде: "Мы предложили слитное написание окончания со словом, к которому оно относится. Поскольку некоторые писали слитно, кто-то через дефис. Отныне окончание -заде будет писаться только слитно".