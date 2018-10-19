Директор Института языкознания: Есть те, кто с презрением относится к родному языку

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "И сейчас встречаются те, кто с презрением относится к родному языку, и лицам, говорящим на нем".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Музыкальные исполнители и соблюдение норм литературного языка" заявил директор Института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мохсун Нагисойлу.

По его словам, язык является выражением сущности нации, азербайджанский язык - один из передовых, старейших и богатейших языков в мире: "Мы должны беречь его. Охранять язык - дело не только языковедов, но и всех нас".

Директор напомнил, что после обретения Азербайджаном независимости появились независимые телеканалы и радиостанции: "К сожалению, уровень профессионализма также упал. Мы обязаны защищать наш родной язык и говорить на нем грамотно. К сожалению, еще есть люди, которые с презрением относятся к родному языку, даже встречаются те, кто проявляет пренебрежительность к людям, говорящим на родном языке".