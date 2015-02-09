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    ​Директор Института рукописей НАНА посетил Османский архив

    В рамках визита делегация посетила Управление рукописей Турции, библиотеку Сулеймание и Османский архив

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Академик-секретарь отделения гуманитарных и общественных наук НАНА, директор Института рукописей академик Теймур Керимли и группа ученых института совместно с сотрудниками Управления мусульман Закавказья и Закатальского музея краеведения посетили с визитом Турцию. Об этом сообщили Report в институте.

    По информации, в рамках визита делегация посетила Управление рукописей Турции, библиотеку Сулеймание и Османский архив.

    Состоялся обмен опытом по очищению и восстановлению рукописей. 

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