​Директор Института рукописей НАНА посетил Османский архив

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Академик-секретарь отделения гуманитарных и общественных наук НАНА, директор Института рукописей академик Теймур Керимли и группа ученых института совместно с сотрудниками Управления мусульман Закавказья и Закатальского музея краеведения посетили с визитом Турцию. Об этом сообщили Report в институте.

По информации, в рамках визита делегация посетила Управление рукописей Турции, библиотеку Сулеймание и Османский архив.

Состоялся обмен опытом по очищению и восстановлению рукописей.