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Директор Института образования: Реформы идут по трем направлениям

Директор Института образования: Реформы идут по трем направлениям В настоящее время в сфере образования проводятся реформы по трем направлениям: учителя, содержание и оценка.
Наука и образование
9 сентября 2023 г. 15:32
Директор Института образования: Реформы идут по трем направлениям

"В настоящее время в сфере образования проводятся реформы по трем направлениям: учителя, содержание и оценка".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института образования Руфат Азизов на lll форуме учителей начальных классов.

Он отметил, что многие реформы касаются именно учителей начальных классов: "Впервые сертификация учителей начальных классов была проведена в прошлом году. 80 процентов учителей успешно прошли этот процесс. В целом, сертификация - это также шанс для учителей повысить свою зарплату".

Азизов отметил, что были проведены тренинги для учителей, которые не смогли пройти сертификацию: "Большая часть из них успешно прошла процесс повторной сертификации".

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