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Директор института НАНА и заведующий Академическим городком освобождены от занимаемых должностей

Директор института НАНА и заведующий Академическим городком уволены

Директор Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по физике Эльман Юсифов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.  

Исполнение обязанностей директора института временно возложено на замдиректора по научной работе, доктора биологических наук Эльшада Ахмедова.  

Кроме того, от занимаемой должности освобожден заведующий Академическим городком Байрам Бабаев. На указанную должность назначен доктор философии по экономике, доцент Парвиз Гасанов. 

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