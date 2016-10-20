Управление образования: Директор и учитель школы в Баку уволены за факт избиения ученика

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку предприняло меры по факту нанесения побоев учителем ученику средней школы.

Как сообщает Report, данная информация распространена сектором по связям с общественностью Управления.

По информации, проведенное расследование подтвердило факт нанесения побоев учителем ученику полной средней школы №247: "Выявлено, что учительница математики Севиль Исмаилова нарушила требование "Правил этического поведения учителей". Директор школы Рая Аллахвердиева не предприняла соответствующих мер в связи с данным фактом. По итогам расследования расторгнут трудовой договор с директором школы Раей Аллахвердиевой. Трудовой договор с учительницей математики Р.Аллахвердиевой также расторгнут в соответствии с пунктом "ç" ст. 70 Трудового кодекса".