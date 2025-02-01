Директор Фонда молодежи: Продвижение волонтерской деятельности в Азербайджане остается для нас приоритетом

Продвижение волонтерской деятельности остается приоритетом для Фонда молодежи Азербайджана.

Продвижение волонтерской деятельности остается приоритетом для Фонда молодежи Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил и.о. исполнительного директора Молодежного фонда Гадир Халилов в ходе акции по посадке деревьев, приуроченной ко 2 Февраля - Дню молодежи.

По его словам, экологические акции и кампании по посадке деревьев с участием молодежи по всей стране являются продолжением деятельности в соответствии с целями COP29.

Г.Халилов подчеркнул, что Фонд молодежи действует с учетом процессов, протекающих в стране и в мире.

"Фонд продолжит поддерживать молодежные проекты в соответствующих направлениях и в 2025 году. Как вы знаете, проблема изменения климата актуальна во всем мире и останется таковой на долгие годы. Мы не остаемся в стороне от этого процесса и проводим соответствующие мероприятия. Кроме того, мы поддерживаем применение молодежью возможностей искусственного интеллекта и повышение их цифровых навыков. В целом, продвижение волонтерской деятельности остается для нас приоритетом. Считаем целесообразным организацию летних лагерей, мобильной молодежной службы, интеллектуальных игр, а также поддержание духа патриотизма у молодежи. Также в числе наших целей на этот год - проведение различных мероприятий в рамках наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, вопроса Западного Азербайджана, "Года Конституции и суверенитета". Поэтому мы ждем от молодых людей идей и проектов по данным направлениям", - сказал Г.Халилов.

Он также отметил, что акции, проводимые совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством молодежи и спорта и молодежными организациями, будут продуктивны в плане просвещения молодежи в области экологии.

"В настоящее время мы осуществляем посадку более тысячи саженцев деревьев на территории площадью свыше одного гектара. В акции принимают участие волонтеры, студенты", - заключил Г.Халилов.