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Директор филиала АГПУ заразился COVID-19, вуз временно закрылся

Директор филиала АГПУ заразился COVID-19, вуз временно закрылся Из-за выявления коронавируса и в этом составе рабочий режим в учебном заведении приостановлен на две недели
Наука и образование
15 апреля 2021 г. 13:33
Директор филиала АГПУ заразился COVID-19, вуз временно закрылся
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Шекинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) закрыт из-за коронавируса.

Как передает северо-западное бюро Report, занятия в учебном заведении сейчас организованы в дистанционной форме.

По информации, до сих пор сотрудники филиала выходили на работу в составе 30%. Из-за выявления коронавируса и в этом составе рабочий режим в учебном заведении приостановлен на две недели.

В то же время в отдельных лабораториях филиала также зафиксировано заражение коронавирусом. Также директор Шекинского филиала АГПУ также заразился COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке ADPU-nun filial direktoru koronavirusa yoluxub, tədris ocağı bağlanıb

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