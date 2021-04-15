Директор филиала АГПУ заразился COVID-19, вуз временно закрылся

Из-за выявления коронавируса и в этом составе рабочий режим в учебном заведении приостановлен на две недели

Шекинский филиал Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) закрыт из-за коронавируса.

Как передает северо-западное бюро Report, занятия в учебном заведении сейчас организованы в дистанционной форме.

По информации, до сих пор сотрудники филиала выходили на работу в составе 30%. Из-за выявления коронавируса и в этом составе рабочий режим в учебном заведении приостановлен на две недели.

В то же время в отдельных лабораториях филиала также зафиксировано заражение коронавирусом. Также директор Шекинского филиала АГПУ также заразился COVID-19.