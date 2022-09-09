Директор: Деятельность методкабинетов не столь утешительны

"В 2021 году был проведен мониторинг по оценке деятельности методкабинетов, к сожалению, результаты не столь утешительны".

"В 2021 году был проведен мониторинг по оценке деятельности методкабинетов, к сожалению, результаты не столь утешительны".

Как сообщает Report, об этом директор Института образования Руфат Азизов сказал во время выступления на семинаре "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что в течение этих лет методисты вели себя как инспектора, посещали школы только ради проверок или дачи каких-то указаний:

"Система должна быть полностью перестроена, внутри школ необходимо сформировать службу методиста. Также в этом направлении следует создать программу и доводить ее до школ через региональные управления".