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Директор: Деятельность методкабинетов не столь утешительны

Директор: Деятельность методкабинетов не столь утешительны "В 2021 году был проведен мониторинг по оценке деятельности методкабинетов, к сожалению, результаты не столь утешительны".
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 13:27
Директор: Деятельность методкабинетов не столь утешительны

"В 2021 году был проведен мониторинг по оценке деятельности методкабинетов, к сожалению, результаты не столь утешительны".

Как сообщает Report, об этом директор Института образования Руфат Азизов сказал во время выступления на семинаре "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что в течение этих лет методисты вели себя как инспектора, посещали школы только ради проверок или дачи каких-то указаний:

"Система должна быть полностью перестроена, внутри школ необходимо сформировать службу методиста. Также в этом направлении следует создать программу и доводить ее до школ через региональные управления".

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "Metodkabinələrin fəaliyyəti ürəkaçan deyil"

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