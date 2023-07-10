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Директор центра: Число желающих работать учителями в регионах растет с каждым годом

Директор центра: Число желающих работать учителями в регионах растет с каждым годом С каждым годом растет число кандидатов, желающих работать учителями в регионах Азербайджана.
Наука и образование
10 июля 2023 г. 15:58
Директор центра: Число желающих работать учителями в регионах растет с каждым годом

С каждым годом растет число кандидатов, желающих работать учителями в регионах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли

Он отметил, что на сегодняшний день нет серьезных отличий между выбирающими столичные и районные школы.

Н.Исмаилбейли добавил, что для проведения тестовых экзаменов завтра в рамках конкурса по приему на работу учителей выделено 29 центров:

"Кандидаты будут одновременно отвечать на одни и те же вопросы независимо от региона".

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Версия на азербайджанском языке Mərkəz direktoru: “Regionlarda müəllim işləmək istəyən namizədlərin sayı ildən-ilə artır”

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