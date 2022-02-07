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Директор библиотеки: Азербайджан и Катар укрепляют культурные и образовательные связи

Директор библиотеки: Азербайджан и Катар укрепляют культурные и образовательные связи Азербайджан и Катар на протяжении многих лет укрепляют культурные и образовательные связи между двумя странами.
Наука и образование
7 февраля 2022 г. 14:09
Директор библиотеки: Азербайджан и Катар укрепляют культурные и образовательные связи

Азербайджан и Катар на протяжении многих лет укрепляют культурные и образовательные связи между двумя странами.

Об этом Report заявила исполнительный директор Национальной библиотеки Катара Тан Хьюисм.

"Было приятно встретиться с директором Национальной библиотеки Азербайджана профессором Каримом Тахировым, мы провели плодотворные обсуждения нашей текущей и будущей совместной работы по поддержке наших сообществ. Обсудили потенциальные возможности в области обмена знаниями, образования и культуры",- заявил она.

Директор Национальной библиотеки Катара также добавила, что недавний Меморандум о сотрудничестве отражает важность укрепления культурных связей между странами с особым акцентом на обмен книгами и знаниями. "Мы продолжим предоставлять такие возможности, чтобы помочь членам Библиотеки Катара получить обширные знания о культуре и истории Азербайджана и Катара, тем самым сблизив две страны",- подчеркнула Т. Хьюисм.

"Менее года назад посольство Азербайджана в Дохе передало Национальной библиотеке Катара 70 книг на английском и арабском языках. В декабре Национальная библиотека Катара и посольство Азербайджана провели мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Это событие стало свидетельством многолетних общих культурных, религиозных и исторических ценностей двух стран",- напомнила она.

Также директор поделилась будущими совместными планами сотрудничества между национальными библиотеками двух стран.

"Национальная библиотека Катара будет продолжать прилагать усилия для пополнения своей коллекции новыми книгами. В ближайшие месяцы мы будем искать дополнительные направления сотрудничества в области культурного наследия, литературы и поэзии, чтобы сблизить народы Катара и Азербайджана", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Kitabxana direktoru: “Azərbaycan və Qətər mədəniyyət və təhsil əlaqələrini möhkəmləndirir”
Версия на английском языке Library director: Azerbaijan, Qatar strengthening cultural and educational ties

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