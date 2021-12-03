Дипломы еще 67 отучившихся за границей лиц не были признаны

Обнародована ноябрьская статистика обращений по признанию дипломов лиц, получивших образование за рубежом.
Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, в прошлом месяце в отношении 235 из 302 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, 67 заявителям отказали в подтверждении дипломов.
Согласно статистике обращений по странам, 106 обращений поступило из Турции, 79 - из России, 69 - из Украины, 11 - из Грузии, 6 - из Италии, 31 - из других стран.
Что касается наиболее востребованных специальностей, по юриспруденции зарегистрировано 37 заявителей, по экономике - 21, по управлению бизнесом - 12, по менеджменту - 12, по медицине - 11.
Средний срок рассмотрения документов составил 19 дней.