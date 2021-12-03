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Дипломы еще 67 отучившихся за границей лиц не были признаны

Дипломы еще 67 отучившихся за границей лиц не были признаны Обнародована ноябрьская статистика обращений по признанию дипломов лиц, получивших образование за рубежом.
Наука и образование
3 декабря 2021 г. 17:32
Дипломы еще 67 отучившихся за границей лиц не были признаны

Обнародована ноябрьская статистика обращений по признанию дипломов лиц, получивших образование за рубежом.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, в прошлом месяце в отношении 235 из 302 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, 67 заявителям отказали в подтверждении дипломов.

Согласно статистике обращений по странам, 106 обращений поступило из Турции, 79 - из России, 69 - из Украины, 11 - из Грузии, 6 - из Италии, 31 - из других стран.

Что касается наиболее востребованных специальностей, по юриспруденции зарегистрировано 37 заявителей, по экономике - 21, по управлению бизнесом - 12, по менеджменту - 12, по медицине - 11.

Средний срок рассмотрения документов составил 19 дней.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil almış daha 67 nəfərin diplomu tanınmayıb

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