Дипломы еще 38 отучившихся за границей студентов не были признаны

Обнародована статистика обращений на признание дипломов за июль.

Обнародована статистика обращений на признание дипломов за июль.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества образования, в прошлом месяце в отношении 219 из 257 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 38 человек ответили отрицательно.

Обращение 13 человек отклонили из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 12 - неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 7 – не cоответствие минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 6 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 121 обращение было из России, 50 - Украины, 46 - Турции, 12 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 11 - из Грузии и 17 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 70 заявителей по медицине, 31 - по праву, 16 - по экономике, 15 - по управлению бизнесом, 13 - по менеджменту.