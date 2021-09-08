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Дипломы 73 отучившихся за границей студентов не были признаны

Дипломы 73 отучившихся за границей студентов не были признаны Обнародована статистика обращений на признание дипломов за август.
Наука и образование
8 сентября 2021 г. 16:59
Дипломы 73 отучившихся за границей студентов не были признаны

Обнародована статистика обращений на признание дипломов за август.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества образования, в прошлом месяце в отношении 208 из 281 заявителя было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты. Обращение 73 человек отклонено.

Обращения 15 человек отклонили из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 27 - неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 19 – не соответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 12 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 94 из них было из России, 72 - Украины, 62 - Турции, 18 - Грузии, 8 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 27 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 36 заявителей по медицине, 30 - по праву, 25 - по экономике, 14 - по менеджменту и 13 - по управлению бизнесом.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 73 nəfərin diplomu tanınmayıb

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