О нас

Дипломатические вузы Азербайджана и Уругвая будут сотрудничать

Дипломатические вузы Азербайджана и Уругвая будут сотрудничать Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими высшими учебными заведениями Азербайджана и Уругвая.
Наука и образование
21 мая 2025 г. 07:03
Дипломатические вузы Азербайджана и Уругвая будут сотрудничать

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими высшими учебными заведениями Азербайджана и Уругвая.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

"20 мая был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими академиями министерств иностранных дел двух стран, который позволит осуществлять учебный обмен", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В МИД подчеркнули, что документ подписан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Монтевидео, а также 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор секретариата МИД Уругвая Андрес Пелаес и посол-нерезидент Азербайджана в этой стране Рамзи Теймуров.

В азербайджанской дипмиссии уточнили, что документ предусматривает сотрудничество между Университетом ADA и Институтом дипломатической службы Артигаса: "<...> Подписан Меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Институтом дипломатической службы Артигаса".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Uruqvayın diplomatik ali təhsil müəssisələri əməkdaşlıq edəcəklər

Экслюзивные новости

Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi