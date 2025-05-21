Дипломатические вузы Азербайджана и Уругвая будут сотрудничать

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими высшими учебными заведениями Азербайджана и Уругвая.

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими высшими учебными заведениями Азербайджана и Уругвая.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве иностранных дел латиноамериканской страны.

"20 мая был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между дипломатическими академиями министерств иностранных дел двух стран, который позволит осуществлять учебный обмен", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В МИД подчеркнули, что документ подписан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Монтевидео, а также 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор секретариата МИД Уругвая Андрес Пелаес и посол-нерезидент Азербайджана в этой стране Рамзи Теймуров.

В азербайджанской дипмиссии уточнили, что документ предусматривает сотрудничество между Университетом ADA и Институтом дипломатической службы Артигаса: "<...> Подписан Меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Институтом дипломатической службы Артигаса".