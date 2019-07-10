Минобразования Азербайджана: "Диплом колледжа не гарантирует приёма в вуз на схожую специальность"

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Решение Министерства образования Азербайджана о приёме выпускников колледжей в высшие учебные заведения вне конкурса повышает доступность высшего образования и обеспечивает непрерывность обучения между различными его этапами.

Как передаёт Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения, отвечая на вопрос главного редактора информационного агентства Report Мурада Алиева.

Министр отметил, что окончание колледжа не означает автоматического приёма в университет.

"Получение диплома суб-бакалавра обеспечивает минимальный балл для участия в конкурсе на продолжение обучения в вузе по схожей специальности. Как известно, по некоторым специальностям сформировались проходные баллы. Диплом колледжа принимается за 200 баллов. Возможна подача заявки только по тем специальностям, где нет большой конкуренции. Условие заключается в том, что специальности должны соответствовать друг другу. Также, соответствующие места в университетах должны быть свободны", - объяснил Дж.Байрамов

По его словам, прогнозы показывают, что процесс приёма выполняется на 90%, что, однако, относится не ко всем университетам.

"Бывает так, что человек поступает на какое-то место, набрав больше 500 баллов. Конечно же, выпускники колледжей не могут быть приняты на такие места. Они могут претендовать на последние оставшиеся места в университетах с проходным баллом 200. Если же их это не устраивает, они могут принять участие в приёмных экзаменах в вузы. Так что это - шанс, данный выпускникам колледжей. Наличие диплома колледжа не даёт 100%-ной гарантии приёма на схожую специальность в вуз", - заключил министр.