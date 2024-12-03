Дильгам Тагиев: Молодежь Азербайджана способна внести значимый вклад в развитие науки

Молодые ученые исламского мира должны представлять науку на достойном уровне.

Молодые ученые исламского мира должны представлять науку на достойном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Дильгам Тагиев, прибывший в Шушу для участия в Форуме молодых ученых исламских стран SINA.

По его словам, в Азербайджане достаточно молодых ученых, которые способны внести значимый вклад в развитие науки.

"В 51 университете нашей страны обучаются более 320 тысяч студентов, из которых 96 процентов молодые люди. Кроме того, в Азербайджане насчитывается 134 научных учреждения, где работают 14 тысяч исследователей, большинство из которых также являются молодыми людьми," - отметил Тагиев.