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Дильгам Тагиев: Молодежь Азербайджана способна внести значимый вклад в развитие науки

Дильгам Тагиев: Молодежь Азербайджана способна внести значимый вклад в развитие науки Молодые ученые исламского мира должны представлять науку на достойном уровне.
Наука и образование
3 декабря 2024 г. 12:00
Дильгам Тагиев: Молодежь Азербайджана способна внести значимый вклад в развитие науки

Молодые ученые исламского мира должны представлять науку на достойном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Дильгам Тагиев, прибывший в Шушу для участия в Форуме молодых ученых исламских стран SINA.

По его словам, в Азербайджане достаточно молодых ученых, которые способны внести значимый вклад в развитие науки.

"В 51 университете нашей страны обучаются более 320 тысяч студентов, из которых 96 процентов молодые люди. Кроме того, в Азербайджане насчитывается 134 научных учреждения, где работают 14 тысяч исследователей, большинство из которых также являются молодыми людьми," - отметил Тагиев.

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