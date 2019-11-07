Диагностическое оценивание учителей: на пути к качественному образованию

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Повышение уровня образования, во главе угла которого стоит "учитель" является одним из важных вопросов, стоящих на повестке дня. Не случайно, что в Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике, утвержденной Президентом 24 октября 2013 года, первый пункт из пяти стратегических направлений посвящен именно развитию кадрового потенциала.

Перед Министерством образования была поставлена четкая задача повысить престиж профессии учителя, вернуть ей былой авторитет. Все это возможно было сделать только путем повышения профессионализма, формирования компетентного преподавателя, применяющего современные методы обучения. А для этого необходимо было создать в школе атмосферу здоровой конкуренции.

Но сначала необходимо было выяснить на каком уровне находятся знания нашей армии учителей, для того чтобы понять в каком направлении их усовершенствовать. С этой целью, начиная с 2014 года поэтапно было проведено диагностическое оценивание знаний и навыков более 140 тыс. учителей общеобразовательных школ. В результате недельная норма учебной нагрузки учителей, прошедших диагностическую оценку, была увеличена в 1,5 раза, а месячная зарплата в 2 раза.

Отметим, что диагностическое оценивание учителей общеобразовательных школ сначала в Баку, а потом и по всему Азербайджану проводилось впервые за всю историю независимости нашей страны.

Следующим шагом, было проведено диагностическое оценивание знаний и навыков педагогов, а также занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, государственных учреждений профессионального образования. В целях усиления социальной защиты и дальнейшего повышения государственной заботы, заработная плата прошедших диагностическую оценку была увеличена.

И так, как заявил 7 ноября журналистам заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров, оставалось провести диагностическую оценку школьных психологов и учителей, преподающих по направлениям искусства и творчества, а так как данное направление считается специфическим, необходимо было сначала выработать оценочный механизм их знаний и навыков. Учитывая специфику работы этих учителей, тестовый экзамен им не подходил, необходимо было проверить их творческие способности.

После внесения изменений в "Правила проведения диагностического оценивания знаний и навыков, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях учителей, психологов и другого педагогического состава, преподающего предметы общего образования", с целью повышения их социального благосостояния около 700 учителей, преподающих по направлениям искусства и творчества в Бакинской хореографической академии, Республиканской гимназии искусств, средне-специализированной музыкальной школе имени Бюльбюля и Физулинской районной гимназии-интерната с музыкальным уклоном имени М.М.Хазани прошли диагностическое оценивание.

Согласно приказу Министра образования Джейхуна Байрамова Азербайджанской государственной академии художеств, Бакинской хореографической академии, Азербайджанскому государственному университету культуры и искусства, Бакинской музыкальной академии имени Уз.Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории было поручено провести собеседование и экзамен по диагностическому оцениванию в своих учебных корпусах, а также осуществить необходимые меры по формированию экзаменационной комиссии и созданию необходимых условий в местах проведения экзамена.

Как отметил Э.Багиров, уже начиная с этого месяца,зарплата учителей, прошедших диагностическое оценивание, будет увеличена.

Также, по его словам, до конца декабря 2019 года пройдет диагностическое оценивание около 3000 школьных психологов.

Основной целью проведения этой масштабной работы, начавшейся в 2014 году, является подготовка кадров, которые дают качественное образование. Ведь именно таким, сильным, перспективным, молодым и талантливым кадрам необходима стимулирующая поддержка, в том числе и финансовая, которую государство готово претворять в жизнь.

Тому доказательством является рост заработной платы учителей, носящий устойчивый и системный характер. С первого сентября 2019 года ежемесячная заработная плата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку, увеличилась в среднем на 20 процентов.Таким образом, среднемесячная заработная плата в системе образования составила свыше 600 манатов. Свыше же 5000 занятых в системе общего образования учителей получают зарплату в размере более 1000 манатов.

Эмилия Аббасова