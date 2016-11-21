Деятель, отличающийся своим стилем - СТАТЬЯ

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр промышленности, основоположник монтажной промышленности в республике, выдающийся ученый и деятель покойный Казымов Тельман Мамед оглу отличался многими преимуществами.

Своими большими организационными способностями, человеческими качества он завоевал большое и непоколебимое доверие в строительном комплексе нашей страны, вырос из рядового инженера до министра, своими духовными и нравственными качествами был примером для многих, завоевал уважение не только в Азербайджане, но и за его пределами.

Тельман Казымов долгие годы проработал в должности председателя Открытого акционерного общества Azqur, был одним из специалистов, отличающихся своей манерой в социально-экономическом развитии Азербайджана и посвятивших монтажной промышленности более 50 лет жизни.

Казымов Тельман Мамед оглу родился в 1937 году Лянкяране, среднюю школу окончил с отличием. Поступил на факультет строительной инженерии Азербайджанского государственного политехнического института, по завершении которого усвоил специальность "Тепло-газовое снабжение и вентиляция", созданную в институте впервые за историю республики. Его отец, Казымов Мамед, в течение 35 лет был директором совхоза "Аврора" в Лянкяранском районе.

После завершения вуза молодой инженер Тельман Казымов был направлен в управление "Говсантехмонтаж", являющееся самой влиятельной организацией в системе монтажа и особого строительства СССР, главное управление которого находилось в Ростове. Спустя некоторое время его назначили на более ответственную должность - на должность начальника Абшеронского МСД. За короткое время Т.Казымов построил дисциплину и повысил качество работы в управлении, и прославился на всю республику.

В 1976 году после назначения на должность гендиректора Особого строительно-монтажного управления под его руководством в Гяндже, Сумгайыте и Баку были построены очень важные объекты для развития народного хозяйства. Среди них можно указать Гянджинский алюминиевый завод, сооружение ЕР-300 на каучуковом заводе в Сумгайыте, Бакинский завод глубоководных оснований, завод "Азерянаджаг" и другие предприятия. Все монтажные работы на этих предприятиях успешно выполнило предприятие под руководством Т.Казымова. По приказу руководителя республики Гейдара Алиева эта организация превратилась в строительно-монтажное министерство, а его гендиректор стал министром. Министерство под руководством Т.Казымова сыграло незаменимую роль в построении химической промышленности в Азербайджане, строительстве завода нефтяного машиностроения и нефтеперерабатывающего завода, консервных заводов в Худате, Лянкяране, а также в строительстве других социальных объектов.

После восстановления независимости Азербайджана министерство под его руководством было трансформировано в Открытое акционерное общество Azqur, в составе которого было 47 монтажных управлений, более 12 тыс. работников, в том числе 1150 инженер-техников, которые в течение 25 лет провели все монтажные работы в нефтехимической отрасли республики. Среди них можно указать работы на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, монтажные работы на нефтеперерабатывающем заводе, работы на Новороссийском трубопроводе, монтажные работы в терминале Сангачал, социально-культурные объекты в Гяндже, Нахчыване, Ширване, Имишли, Евлахе, Шеки, Хачмазе и других регионах, винные заводы, монтаж консервных комбинатов и десятки других объектов.

За все эти заслуги он удостоен почетного звания заслуженного инженера Азербайджана. Является членом-корреспондентом Международной инженерной академии, был депутатом 10 и 11-го созыва Верховного совета Азербайджанской ССР. Также награжден орденами Трудового красного знамени, "Дружбы народов" и медалью "За трудовую доблесть". Про него написано несколько книг, сотни статей и очерков.

Напомним, что Тельман Казымов скончался в 2016 году в возрасте 79 лет.