Деятельность БВШН широко освещена в зарубежных СМИ

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Успешное завершение производственной практики студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) на предприятиях итальянской компании KT-Kinetics Technology, представляющей известную компанию Maire Tecnimont Group в Азербайджане, привлекло внимание не только республиканских, но и зарубежных средств массовой информации. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Сообщения о вручении студентам соответствующих сертификатов опубликованы на сайтах компаний Maire Tecnimont и KT-Kinetics Technology SpA, а также рядом международных агентств новостей, в том числе News Reality, Business News World, 24hGold, Online News Planet, ICPortale dell’Industria Chimica, Milano Finanza, ADVN и Agenzia Giornalistica Repubblica на английском, французском и итальянском языках.

Торжественное вручение сертификатов студентам пятого курса БВШН Амаилу Мамедову, Риаду Бахшиеву и Санану Ибрагимову, обучающимся по специальности "Инженер-химик", состоялось в БВШН. В нем приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, председатель Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато, исполнительный директор компании Пьерроберто Фолджиеро, первый вице-президент по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардази, вице-президент по коммерческим вопросам компании KT-Kinetics Technology Андреа Вена, руководитель представительства компании в Азербайджане Никколо Хайлперн, менеджер отдела кадров Аида Баширова, профессора, учителя и студенты Высшей Школы.