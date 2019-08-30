Девять азербайджанцев отправятся учиться в Великобританию по программе Сhevening в этом году

Очередная группа азербайджанских студентов в сентябре отправится получать образование в Великобритании в рамках программы Chevening.

Как сообщает Report, в этой связи посольство Великобритании сегодня вручило официальные сертификаты участникам этой программы.

В 2019-2020 году в вузах Великобритании по программе Сhevening будут получать образование 9 азербайджанских студентов.

Стипендии Chevening – глобальная программа стипендий правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами. Стипендия дается в основном на один год для получения магистерской степени.

В Азербайджане программа Chevening действует с 1994 года. До сих пор в рамках программы образование в престижных вузах Великобритании получили более 170 азербайджанцев.