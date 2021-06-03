Девид Дрепер: LANDAU School соответствует образовательному стандарту британских школ

Главный консультант LANDAU School Девид Дрепер в интервью порталу Report.az рассказал о школе и проекте LANDAU Academy, поделился советами с учениками и молодыми преподавателями, а также рассказал о планах на будущее и сравнил азербайджанскую молодежь с б

Главный консультант LANDAU School Девид Дрепер в интервью Report рассказал о школе и проекте LANDAU Academy, поделился советами с учениками и молодыми преподавателями, а также рассказал о планах на будущее и сравнил азербайджанскую молодежь с британской...

-Расскажите, пожалуйста, как получилось так, что Вы выбрали сферу образования.

-Я думаю, что каждый из нас помнит того учителя, который нас вдохновил. В моем случае, это был преподаватель физики. На самом деле сам этот предмет мне совсем не нравился, но он проводил уроки очень интересно. Свое обучение я продолжил в сфере гуманитарных наук, в частности истории, но всегда вспоминал, как нам было интересно на тех занятиях. Я начал работать в банке, но после пяти лет работы вернулись воспоминания о тех школьных днях, и я увлекся преподаванием. Как говорится, остальное – всего лишь история!

-Каково быть главным консультантом школы LANDAU School?

-Для меня большая честь работать с действительно отличной командой, в которой есть видение, выходящее за рамки преподавания и превращающее обучение в удовольствие. Я вижу их энтузиазм и приверженность своей философии, потому что все, кто работают в школе на сегодняшний день, чувствуют себя ценными и могут внести свой вклад в общее дело. Жаль, что я не мог быть физически рядом с коллегами на протяжении последних 15 месяцев, потому что, к сожалению, мир вокруг нас изменился, и все общение сходилось к виртуальному. Теперь я с нетерпением жду возможности увидеть новые здания, новые команды и надеюсь продолжить вносить свой вклад в развитие LANDAU.

-Что бы Вы посоветовали новым учителям в первый год их обучения?

-Запомните три основных правила. Первое впечатление действительно имеет значение. Именно по этой причине нужно проявить твердость. Четко дайте начальные инструкции и рассчитывайте, что они будут выполнены. Во-вторых, нужно всегда быть справедливым. Несправедливое обращение или даже кажущееся наличие фаворитов губительно. Вы будете любить некоторых из ваших учеников, мириться с другими и, возможно, не любить иных. Но вы актер, и этого нельзя показывать. В-третьих, у вас будет возможность повеселиться, то есть расслабиться с учащимися и обеспечить создание атмосферы, в которой ученики и учителя являются друзьями.

-А что Вы можете посоветовать азербайджанским школьникам?

-С самого начала ключом к успеху в LANDAU School было хорошее владение английским языком. Мне, как гражданину Великобритании, это легко сказать. Но поскольку все экзамены проводятся на английском языке, то его хорошее знание – это залог успеха. Кроме того, нужно получать удовольствие от учебного процесса и быть готовым принять всех учеников. Чтобы добиться успеха, школа должна быть местом, где ученик может рисковать и стараться искать ответы без негативных суждений. Ученики должны получать образование в безопасной и гармоничной среде, не ради оценок на экзаменах, а ради собственного удовольствия.

- Каковы основные залоги качественного образования?

-Качественное образование – это то, что прививает любовь к учебе. По моему мнению, это означает, что людям нравится учиться, и они делают это не только для сдачи экзаменов. Это шаги, которые мы все должны или должны были предпринять, чтобы добиться успеха в жизни. Однако они должны приводить к стремлению продолжить учебу. В моей стране есть учреждение под названием Университет третьего возраста. Он создан для тех пенсионеров, которые хотят учиться. У меня есть одна очень близкая подруга, которая учится на факультете философии. Ей 94 года.

Не могли бы Вы рассказать нам о LANDAU Academy? Какова основная цель этого проекта?

Хотя я уверен в высоком качестве подготовки преподавателей в Азербайджане, концепция международной, в частности британской учебной программы, отличается. Навыки преподавания те же, но методика разная. Большая часть британской учебной программы построена вокруг того, что учащиеся могут быть партнерами в обучении, предлагать собственные идеи и умозаключения, быть готовыми оправдать возложенную на них миссию. LANDAU Academy – это годичный курс, предназначенный для ознакомления уже подготовленных учителей с подходами британской учебной программы, включающими как лекции, так и практическую работу, а также наблюдение за преподаваемыми уроками. LANDAU Academy – это способ совместной работы студентов и преподавателей, которые присоединяются к LANDAU, а также вклад в их профессиональное развитие.

- Какие шаги Вы, как директор и член попечительского совета в различных школах Великобритании, Азербайджана и Турции, предпринимаете для обеспечения соответствия LANDAU высоким стандартам британских школ?

- Одним из способов является обучение. Мне всегда нравилось принимать участие в заседаниях совета управляющих, собраниях сотрудников, наблюдениях за уроками и обсуждениях с руководителями высшего звена. Но внешнее признание жизненно важно, и я рад, что школа была признана со стороны Pearson и Cambridge как полностью способная предоставлять качественное образование и экзамены до A-level. Достижение этого - трудоемкая работа, которая включает в себя проверку инспекторами из Великобритании. Результат этих проверок и принятие авторитетными учебными заведениями означает, что LANDAU School соответствует образовательному стандарту британских школ.

- LANDAU School – это успешное сочетание английской сдержанности и азербайджанской импульсивности. Символ школы – лев – отражает ее целеустремленность. Как Вам удалось достичь такого необычного тандема?

- Азербайджанские школьники придают большое значение образованию, и этот факт всегда вызывал у меня восхищение. Они стремятся учиться, они вежливы. Эти положительные элементы позволяют соединить более эмоциональную культуру с нашим более сдержанным английским подходом. Лев является символом силы и смелости, то есть тех качеств, которые нужны каждому из нас, и которые явно присутствуют у учащихся школы LANDAU.

- Каковы сильные стороны LANDAU School?

- У школы есть командный дух, имеется культура принятия всех, что можно заметить во взаимоуважении между учащимися и преподавателями. Особую атмосферу создает качество обучения, вспомогательные ресурсы, а также успехи студентов на экзаменах и в других сферах, таких как искусство, спорт.

- Каковы планы LANDAU School на будущее?

- LANDAU Education Group постоянно меняется и растет. Начав три года назад с всего 123 учениками, LANDAU School является на сегодняшний день крупнейшей международной школой в Азербайджане и во всем регионе. По состоянию на текущий учебный год, у школы четыре корпуса, а с учебного года 2021/22 к ним прибавится еще два. Есть также другие сферы, например, подготовка учителей и поступление в университет. Иными словами: LANDAU продолжает расти!

- И, наконец, как человек, знающий Азербайджан изнутри и снаружи, что вы можете сказать о Стране Огней? Чем азербайджанская молодежь отличается от своих британских сверстников?

- Для меня очень дороги шесть лет проживания в Азербайджане, а также мои постоянные визиты сюда за последние три года. Еще одним важным моментом считаю радушие людей, их дружелюбие. Мне посчастливилось побывать во многих частях вашей страны. Часто вспоминаю, как мы отбирали чайные листья на чайной фабрике недалеко от Лянкярана, проживание на ферме в Исмаиллы, и то, как меня попросили войти в жюри конкурса домашнего варенья в шекинском селе. Везде меня встречали тепло. Думаю, молодежь в Азербайджане выказывает большее уважение к взрослым, а также они более вежливы. Я надеюсь, что это все продолжится и в будущем, и что преимущества современного образа жизни можно будет сочетать с этой внутренней силой культуры Азербайджана всегда.