Депутат: В процессе написания учебников существует монополия

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Член парламентского комитета по вопросам науки и образования Рафаэль Гусейнов предложил подготовить законопроект, связанный с учебниками.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседаниидепутат отметил важность проведения серьезных работ, связанных с политикой подготовки учебников в Азербайджане.

По его словам, в последнее время часто звучит критика, связанная с учебниками: "Осознавая актуальность вопроса, министерство образования создало Совет экспертизы, в котором представлен и я. Немало пустот, связанных с нынешними учебниками. Если так будет продолжаться, в будущем мы не сможем говорить об удовлетворительности политики, связанной с подготовкой учебников".

Отметив, что большинство прозвучавших в совете предложений находятся на уровне инициатив, член парламента заявил о необходимости наличия определенных направлений в рамках законодательства в области политики подготовки учебников: "Считаю необходимым подготовить законопроект, определяющий степень материалов и тем в учебниках. В законах должны быть параметры, за рамки которых не должен выходить ни один автор. В случае, если это будет управляться законом, можно будет избежать многочисленных недочетов в учебниках".

Другой член комитета Муса Гасымлы отметил о наличии на сегодняшний день монополии в процессе написания учебников: "Сколько может быть хронологии и имен в одном учебнике?! Основная идея в учебниках должна пропагандировать государственность, а не статистику".