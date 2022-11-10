Депутат: Преподаватели университетов не должны составлять учебники для школ

17:23

Преподаватели университетов не должны составлять учебники для школ, пособия должны быть на доступном для школьников уровне.

Как передает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Кямиля Алиева сказала во время выступления на круглом столе на тему "Университеты Азербайджана в международном рейтинговом пространстве: реалии и цели".

Она отметила, что включение университетов в международные рейтинговые списки важно с точки зрения показателя качества обучения.

"Мы же больше гонимся за количеством, чем за качеством. Повышение качества образования следует начинать со школ. Хотелось бы, чтобы школьные учебники писали не университетские преподаватели. К сожалению, учителей средних школ отдаляют от составления учебных пособий. Важно, чтобы они привлекались к этой работе, чтобы учебники были на понятном для школьников уровне. Университетский же преподаватель может быть привлечен к процессу в качестве консультанта", - сказала К.Алиева.