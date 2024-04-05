Депутат: Турецко-Азербайджанский университет должен действовать в регионе, а не в Баку

Здание Турецко-Азербайджанского университета должно быть построено в регионе, а не в Баку.

Здание Турецко-Азербайджанского университета должно быть построено в регионе, а не в Баку.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа сказал в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"На сегодняшний день в Азербайджане имеется серьезная необходимость в создании университета, связанного с техническими и информационными технологиями. Планируется создание Турецко-Азербайджанского университета. Предлагаю построить здание этого университета не в Баку, а в регионе. Создавая более профессиональные и престижные университеты, мы можем внести свой вклад в будущее сферы образования в нашей стране”, - сказал депутат.