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Депутат: Турецко-Азербайджанский университет должен действовать в регионе, а не в Баку

Депутат: Турецко-Азербайджанский университет должен действовать в регионе, а не в Баку Здание Турецко-Азербайджанского университета должно быть построено в регионе, а не в Баку.
Наука и образование
5 апреля 2024 г. 11:46
Депутат: Турецко-Азербайджанский университет должен действовать в регионе, а не в Баку

Здание Турецко-Азербайджанского университета должно быть построено в регионе, а не в Баку.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа сказал в ходе выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"На сегодняшний день в Азербайджане имеется серьезная необходимость в создании университета, связанного с техническими и информационными технологиями. Планируется создание Турецко-Азербайджанского университета. Предлагаю построить здание этого университета не в Баку, а в регионе. Создавая более профессиональные и престижные университеты, мы можем внести свой вклад в будущее сферы образования в нашей стране”, - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Türkiyə-Azərbaycan Universiteti Bakıda yox, regionda fəaliyyət göstərsin

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