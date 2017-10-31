Депутат: Список запрещенных к приватизации объектов необходимо сузить

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Перечень государственных объектов, запрещенных к приватизации в Азербайджане, необходимо сузить.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Гудрат Гасангулиев.

"Мы ведь можем приватизировать университеты. Стоимость не проданных на первом аукционе учреждений, на втором аукционе надо снизить ниже 50%, чтобы приватизация состоялась. Приватизация должна быть упрощена, если мы хотим дать толчок экономике", - сказал он.

Председатель Комитета ММ по науке и образованию Иса Хабиббейли сказал, что согласно закону, могут быть приватизированы научные учреждения, за исключением государственных научных учреждений, которые проводят фундаментальные и стратегические исследования.