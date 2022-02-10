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Депутат предложил продлить зимние каникулы в вузах Азербайджана

Депутат предложил продлить зимние каникулы в вузах Азербайджана Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев предложил продлить зимние каникулы в университетах Азербайджана.
Наука и образование
10 февраля 2022 г. 12:50
Депутат предложил продлить зимние каникулы в вузах Азербайджана

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев предложил продлить зимние каникулы в университетах Азербайджана.

Как сообщает Report, такая необходимость, считает депутат, связана с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

М.Гулиев считает, что сейчас в стране наблюдается пик заболеваемости новым штаммом коронавируса: "Для предотвращения распространения "омикрона" во всем мире более эффективной мерой считается не жесткий локдаун, а введение ограничений на местах. В Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом на карантин закрываются отдельные средние школы, классы и детские сады".

Парламентарий предлагает продлить зимние каникулы в высших учебных заведениях на 7-10 дней, либо перевести вузы на дистанционное обучение до конца февраля: "Зимние каникулы в университетах завершаются 15 февраля. Начало новой учебной сессии совпадает с пиком заболеваемости "омикроном". Необходимый недельный карантин для больных коронавирусом нарушит очный учебный процесс во многих университетах и колледжах. Если вовремя пойти на локальные ограничения, принять защитные меры, тогда мы сможем наблюдать снижение пика заболеваемости "омикроном" в ближайшие 10-15 дней".

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