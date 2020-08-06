Депутат: Из госбюджета выделено достаточно средств на обеспечение безопасности страны

На оплату обучения 15 200 студентов, получающих образование на платной основе в вузах в 2019-2020 учебном году, планируется выделить 40 млн манатов.
Как передает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
"В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, из госбюджета выделено достаточно средств на обеспечение безопасности и обороноспособности страны. Пусть никто в этом не сомневается", - добавил депутат.
Он добавил, что госбюджет и ресурсы страны позволяют усилить обороноспособность.