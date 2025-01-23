Депутат: К признанию дипломов по специфическим областям должен применяться особый подход

В Азербайджане дипломы по некоторым специфическим профессиям и специальностям, полученные за рубежом, не получают официального признания.

В Азербайджане дипломы по некоторым специфическим профессиям и специальностям, полученные за рубежом, не получают официального признания.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Рашад Махмудов на сегодняшнем заседании комитета.

Он привел пример специалистов по перфузиологии, которые получили образование в США, Европе и Турции. По его словам, дипломы в этой сфере не признаются в Азербайджане.

"Я считаю, что к таким специфическим областям должен применяться особый подход", - подчеркнул Рашад Махмудов.