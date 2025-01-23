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Депутат: К признанию дипломов по специфическим областям должен применяться особый подход

Депутат: К признанию дипломов по специфическим областям должен применяться особый подход В Азербайджане дипломы по некоторым специфическим профессиям и специальностям, полученные за рубежом, не получают официального признания.
Наука и образование
23 января 2025 г. 15:35
Депутат: К признанию дипломов по специфическим областям должен применяться особый подход

В Азербайджане дипломы по некоторым специфическим профессиям и специальностям, полученные за рубежом, не получают официального признания.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Рашад Махмудов на сегодняшнем заседании комитета.

Он привел пример специалистов по перфузиологии, которые получили образование в США, Европе и Турции. По его словам, дипломы в этой сфере не признаются в Азербайджане.

"Я считаю, что к таким специфическим областям должен применяться особый подход", - подчеркнул Рашад Махмудов.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Spesifik sahələr üzrə diplomların Azərbaycanda tanınması məsələsində xüsusi yanaşma olmalıdır

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