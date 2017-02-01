Депутат Госдумы: Рост связей Азербайджана и России в сфере АПК требует увеличения количества специалистов

Москва. 1 февраля. REPORT.AZ/ Увеличение контактов между Россией и Азербайджаном повышает потребность в специализированном образовании.

Об этом московскому корреспонденту Report заявил первый заместитель Комитета Госдумы России по образованию Олег Смолин.

"Чем больше у нас контактов, тем более увеличивается потребность в специализированном образовании в некоторых сферах. Так, чтобы поддержать растущие агропромышленные связи между Россией и Азербайджаном, планируется увеличить количество специалистов в сельскохозяйственной отрасли. Есть контакты в области образования людей с инвалидностью. Скорей всего в скором времени в Баку откроется филиал МГГЭУ (Московского Государственного гуманитарно-экономического университета - ред.), который дает возможность получить высшее образование людям с ограниченными возможностями", - заявил О.Смолин.

Парламентарий также отметил большую роль межпарламентской ассамблеи СНГ в сфере образования и науки, в рамках которой обсуждаются модельные законы, рекомендованные для реализации в странах-участниках.

По его словам, Россия сегодня должна идти в ногу со временем, в частности, и в сфере образования.

"За последние 2,5 года к действующему закону об образовании принято 40 изменений. Мы полагаем, что законодательство в этой сфере ещё нуждается в доработке", - отметил О.Смолин.

Депутат указал, что на днях комитет по образованию представил на рассмотрение Госдумы концепцию нового большого закона, который называется "Об образовании для всех", в котором предусмотрены государственные финансовые гарантии для развития образования, более высокий уровень поддержки преподавателей и студентов, свободные выборы ректоров вузов и ряд других нововведений.