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Делегация "Узбеккосмос" примет участие в Международном конгрессе астронавтики в Баку

Делегация "Узбеккосмос" примет участие в Международном конгрессе астронавтики в Баку Делегация Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Узбекистана "Узбеккосмос" примет участие на 74-ом Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября.
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 15:16
Делегация Узбеккосмос примет участие в Международном конгрессе астронавтики в Баку

Делегация Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Узбекистана "Узбеккосмос" примет участие в 74-ом Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября.

Об этом Report заявил начальник отдела развития аэрокосмической деятельности и развития систем космического мониторинга "Узбеккосмос" Мухиддин Ибрагимов.

По его словам, в состав делегации из 15 человек во главе с директором Агентства Шухратом Кадировым также войдут представители Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий при Агентстве "Узбеккосмос".

Главный специалист Агентства Б. Мирзаев примет участие в панельной сессии, посвященной развивающимся космическим агентствам (Emerging Space Agency Panel), которая будет проводиться в рамках Конгресса космического поколения (Space Generation Congress).

"Основной целью участия Агентства на предстоящем конгрессе является расширение сотрудничества с международным космическим сообществом, представление его деятельности и планов развития космической отрасли Узбекистана, интеграция в мировое космическое сообщество, а также проведение переговоров с ведущими космическими компаниями для повышения инвестиционной привлекательности Узбекистана и привлечения их в космическую отрасль страны. Помимо этого, участие в мероприятиях конгресса предоставит уникальную возможность изучить практический опыт в области космического мониторинга в различных отраслях экономики, а также в сфере сбора и запуска искусственных спутников",- сказал М. Ибрагимов.

Он также подчеркнул, что рамках 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку будет рассмотрен вопрос вступления Агентства "Узбеккосмос" в Международную федерацию астронавтики.

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Версия на азербайджанском языке “Özbəkkosmos”un nümayəndə heyəti Bakıya gələcək

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