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Делегация организации Mine Mark посетит Агдам

Делегация организации Mine Mark посетит Агдам Делегация действующей в Гааге (Нидерланды) неправительственной организации Mine Mark посетит Агдамский район.
Наука и образование
13 июня 2022 г. 17:32
Делегация организации Mine Mark посетит Агдам

Делегация действующей в Гааге (Нидерланды) неправительственной организации Mine Mark посетит Агдамский район.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Делегация ознакомится с масштабами разрушений в Агдаме, причиненных армянами в течение почти 30 лет оккупации, проведет с учащимися школы-лицея №14 Агдамского района учения относительно минной безопасности.

Неправительственная организация Mine Mark была зарегистрирована в 2018 году в Королевстве Нидерландов. Основателями этой организации являются Лала Мустафазаде и Нильс Хегель. Организация, созданная с целью просвещения детей о минной безопасности, разрабатывает учебные пособия (книги, видеоинструкции, познавательные мультфильмы и игры) на основе инструкций Службы ООН по вопросам разминирования. В настоящее время организация создала виртуальное игровое приложение по минной безопасности.

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Версия на английском языке Delegation from Mine Mark to visit Aghdam
Версия на азербайджанском языке “Mine Mark” təşkilatının nümayəndə heyəti Ağdama səfər edəcək

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