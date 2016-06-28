​Делегация КНР посетила Бакинский государственный университет

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Абель Магеррамов встретился с заместителем директора по деятельности Институтов Конфуция Азии и Африки Шао Ху Бо, а также с делегацией Ханьбань (Государственная канцелярия по распространению китайского языка за рубежом) и Аньхойского университета.

Как сообщили Report в пресс-службе БГУ, ректор Абель Магеррамов отметил, что Институт Конфуция при БГУ, в соответствии с утвержденным совместным планом работы с кафедрой дальневосточных языков и литературы вуза, проводит различные мероприятия, в том числе дважды в год экзамены международного стандарта для выявления уровня знания китайского языка.

Академик Абель Магеррамов также отметил, что 41 выпускник БГУ за счет гранта Главного управления Ханьбань Министерства образования КНР проходят стажировку в вузах Китая, а 10 выпускников трудоустроены в китайских компаниях в Баку.

Глава делегации Шао Ху Бо, отметив расширение связей между БГУ и Институтами Конфуция, заявил о заинтересованности в реализации совместных проектов и обмене студентами и преподавателями.

Затем гости посетили учебные и научно-исследовательские лаборатории БГУ.