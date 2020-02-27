Делегация БВШН приняла участие в Евразийском международном саммите

Делегация, возглавляемая ректором Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмаром Гасымовым, приняла участие в Евразийском международном саммите высшего образования 2020 (Eurasia Higher Education Summit - EURIE), организованном в Стамбуле (Турция) по инициативе Объединения университетов Евразии (EURAS).

Как сообщили Report в Высшей школе, в трехдневном саммите приняли участие около 600 представителей различных университетов и образовательных агентств со всего мира. Основной целью мероприятия было налаживание сотрудничества между различными университетами, функционирующими в регионах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Тихого океана, а также проведение обсуждений и обмен мнениями по вопросам расширения существующего сотрудничества.

В ходе визита ректор обсудил перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями, являющимися членами EURAS, и Бакинской высшей школой нефти в различных областях преподавательской и научно-исследовательской деятельности. Во время посещения выставки, организованной в рамках саммита, Э. Гасымов также встретился с ректором Стамбульского университета "Айдын" Мустафой Айдыном. В рамках саммита были проведены панельные сессии и выставка. Старший преподаватель кафедры информационной безопасности Хайям Масиев, который представлял БВШН на саммите в качестве спикера, выступил на панельной сессии "Дигитализация и инновации" на тему "Кибербезопасная платформа социального сообщества с использованием технологии блокчейн". Его выступление вызвало интерес у участников мероприятия.

Бакинская школа нефти была также представлена на выставке официальным стендом. На стенде были представлены последние достижения.

Посетителям была предоставлена информация о методике обучения, механизме приема в вуз, возможностях сотрудничества и трудоустройства. Особый интерес к стенду проявили участники из США, Турции, Казахстана, Ирана и Италии.

Отметим, что Евразийский международный саммит высшего образования, являющийся третьим по величине в мире международным образовательным саммитом, служит глобальной дискуссионной платформой, объединяющей сотрудников престижных вузов Евразийского региона и всемирно известных экспертов в области образования. В рамках ежегодного саммита EURIE проводятся выставки, конференции и панельные дискуссии, посвященные различным вопросам образования. Саммит предоставляет своим участникам возможность обменяться информацией, установить контакты и расширить сотрудничество со своими зарубежными коллегами.